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Де Лигт разбил голову в матче с Лионом

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Французский клуб воспользовался тем, что футболист покинул поле.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

В рамках 1/8 Лиги чемпионов Лион дома принимает Ювентус.

В первом тайме на 30-й минуте футболист туринского клуба Маттейс де Лигт получил травму. Защитник пошел в единоборство, где ему досталось по голове. Спустя мгновение у нидерландеца пошла кровь из головы. Ему пришлось покинуть поле. Игрок вернулся на поле с перевязкой на голове.

Лион воспользовался тем, что игрока не было на поле. За это время французский клуб отметился голом в ворота Ювентуса.

Вашему вниманию видео гола:

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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Теги: Маттейс де Лигт, Ювентус, Лион, Лига чемпионов, футбол
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