Де Лигт разбил голову в матче с Лионом
Французский клуб воспользовался тем, что футболист покинул поле.
В рамках 1/8 Лиги чемпионов Лион дома принимает Ювентус.
В первом тайме на 30-й минуте футболист туринского клуба Маттейс де Лигт получил травму. Защитник пошел в единоборство, где ему досталось по голове. Спустя мгновение у нидерландеца пошла кровь из головы. Ему пришлось покинуть поле. Игрок вернулся на поле с перевязкой на голове.
Лион воспользовался тем, что игрока не было на поле. За это время французский клуб отметился голом в ворота Ювентуса.
Вашему вниманию видео гола:
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