Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рамос установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Испанец превзошел Джалуиджи Буффона.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов мадридский Реал дома принимает Манчестер Сити.

Капитан “сливочных“ Серхио Рамос проводит 124 поединок в рамках этого турнира. Испанец установил рекорд по числу матчей в основе в Лиге чемпионов. 

Он превзошел достижение, которое принадлежало Джанлуиджи Буффону. Легенда итальянского футбола провел 123 матча в стартовом составе в рамках турнира.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

Поделись:
Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь