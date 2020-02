Рамос установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов мадридский Реал дома принимает Манчестер Сити.

Капитан “сливочных“ Серхио Рамос проводит 124 поединок в рамках этого турнира. Испанец установил рекорд по числу матчей в основе в Лиге чемпионов.

124 - @realmadriden's Sergio Ramos has now played more @ChampionsLeague games with all of them being starts than any other player in the competition (124), surpassing Gianluigi Buffon's record of 123. Captain. pic.twitter.com/MnEq1qfqjC