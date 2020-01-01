Зинченко может сыграть против Реала в Манчестере: Менди пропустит ответную игру

Француз не сыграет из-за дисквалификации.

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов Реал Мадрид дома принимает Манчестер Сити.

На 29-й минуте поединка желтую карточку в составе гостей получил крайний левый защитник Бенжамен Менди. Для футболиста это оказалось третье предупреждение за весь турнир.

Таким образом, француз не сыграет в ответном матче, который состоится в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Зинченко не попал в заявку на матч против мадридского Реала.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.