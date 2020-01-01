Зинченко может сыграть против Реала в Манчестере: Менди пропустит ответную игру
Француз не сыграет из-за дисквалификации.
В первом матче 1/8 Лиги чемпионов Реал Мадрид дома принимает Манчестер Сити.
На 29-й минуте поединка желтую карточку в составе гостей получил крайний левый защитник Бенжамен Менди. Для футболиста это оказалось третье предупреждение за весь турнир.
Таким образом, француз не сыграет в ответном матче, который состоится в Манчестере.
Ранее сообщалось, что Зинченко не попал в заявку на матч против мадридского Реала.
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