Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч против Реала

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Вальверде - Иско, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Милитан, Кроос, Бэйл, Марсело, Васкес, Йович

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт, Б. Менди - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез, Габриэль Жезус, Б. Силва

Запасные: Браво, Стерлинг, Агуэро, Д. Силва, Фернандиньо, Канселу, Фоден

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw