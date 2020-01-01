Инсинье рассказал, как Наполи может пройти Барселону в ЛЧ

Итальянский клуб не должен бояться рисковать.

Футболист Наполи Лоренцо Инсинье прокомментировал ничейный поединок с Барселоной в рамках Лиги чемпионов.

Читай также: Сетьен: Ничья с Наполи - это положительный результат для нас

“Окончательный счет оставил неприятные ощущения. Мы очень старались и полностью выложились в поединке. Сейчас мы должны думать о Серии А.

Кроме этого, мы должны сосредоточиться на ответной игре. Мы не должны бояться рисковать в Барселоне, только так мы можем пройти дальше.

От матча с Барселоной и игры против Месси у меня особые эмоции. Я думаю, что мы могли показать и лучший результат, учитывая, что играли дома“, - приводит слова Инсинье Sky Sport Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.