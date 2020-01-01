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Инсинье рассказал, как Наполи может пройти Барселону в ЛЧ

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Итальянский клуб не должен бояться рисковать.
Лоренцо Инсинье
Лоренцо Инсинье
Getty Images

Футболист Наполи Лоренцо Инсинье прокомментировал ничейный поединок с Барселоной в рамках Лиги чемпионов.

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“Окончательный счет оставил неприятные ощущения. Мы очень старались и полностью выложились в поединке. Сейчас мы должны думать о Серии А.

Кроме этого, мы должны сосредоточиться на ответной игре. Мы не должны бояться рисковать в Барселоне, только так мы можем пройти дальше.

От матча с Барселоной и игры против Месси у меня особые эмоции. Я думаю, что мы могли показать и лучший результат, учитывая, что играли дома“, - приводит слова Инсинье Sky Sport Italia. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Лоренцо Инсинье, Наполи, Барселона, Лига чемпионов, футбол
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