Реал - Манчестер Сити 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Горожане" одержали победу в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Реал - Манчестер Сити: видео голов Getty Images

На Сантьяго Бернабеу Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм прошел достаточно спокойно, однако во втором тайме зрители увидели настоящую борьбу. "Сливочные" открыли счет в матче - точным ударом отличился Иско.

Восстановил паритет Габриэл Жезус, пробив головой по воротам Куртуа. А потом Карвахаль завалил Стерлинга и арбитр назначил пенальти в ворота Реала, который уверенно реализовал Кевин де Брюйне.

В конце поединка "сливочным" пришлось играть вдесятером - Серхио Рамос выхватил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити:

Реал – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Иско, 60 – Жезус, 78; Де Брюйне, 83 (пен.)

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Ф. Менди – Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде – Иско (Йович, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 75).

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Б. Менди – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Б. Силва (Стерлинг, 73).

Предупреждения: Вальверде, Модрич – Б. Менди

Удаление: Рамос