Реал потерпел поражение от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу

"Сливочные" не сумели сдержать подопечных Хосепа Гвардиолы.

Мадридский Реал потерпел поражение на собственном поле от Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм поединка был абсолютно незапоминающимся - команды играли очень осторожно, мало атаковали, “прощупывали“ соперника и не шли на риск. Игроки достаточно медленно передвигались по полю, без особо быстрых контратак. В этой 45-минутке хозяева поля выглядели получше своего соперника, больше прессинговали и заставляли “горожан“ допускать ошибки.

Манчестер Сити переиграл Реал Getty Images

Несмотря на весьма скучную игру в первом тайме, несколько моментов все же было - Бензема шикарно пробил головой, но среагировал Эдерсон, Жезус несколько раз поиграл на нервах Куртуа. Кстати, первая замена также произошла еще в первом тайме - Гвардиоле вынужденно пришлось заменить Эмерика Ляпорта, который только-только восстановился после травмы, и вновь получил повреждение.

Манчестер Сити переиграл Реал Getty Images

С первых же секунд второго тайма мы увидели абсолютно другую игру, как будто команды не отбегали только что 45 минут. И хозяева, и гости поля включили пятую передачу и носились по полю, создавая моменты один за одним. Накал эмоций в матче поднялся до неимоверного уровня, и это вылилось в ошибку Родри и Отаменди во время перепасовки, после которой Реал открыл счет в матче усилиями Иско.

Манчестер Сити переиграл Реал Getty Images

Но “горожане“ абсолютно не собирались сдаваться - впереди было еще 30 минут, чтобы изменить ход встречи в свою пользу, что им и удалось. Начало было положено на 78-й минуте встречи - Габриэл Жезус ударом головой отправил мяч точно в сетку. Правда, там был небольшой фол, как считали хозяева поля, но судья был непреклонен - нарушения не было, гол засчитан.

Манчестер Сити переиграл Реал Getty Images

Безусловно, Ман Сити воодушевился и всеми силами начал идти вперед. И вот, спустя всего пять минут после забитого гола, вышедший на замену Стерлинг был сбит в штрафной Реала и арбитр указывает на точку. Кевин де Брюйне был точен, и вывел свою команду вперед.

Спустя минуту после этого произошло еще одно важное событие - Серхио Рамос совершил фол последней надежды против Жезуса, но он сделал это за пределами штрафной, что наказывается красной карточкой. В итоге последние минуты встречи Реалу пришлось по большей степени обороняться, ведь вдесятером им было непросто идти вперед.

Манчестер Сити переиграл Реал Getty Images

Манчестер Сити впервые в своей истории обыграл Реал на Сантьяго Бернабеу. Ответный поединок состоится в Манчестере 17 марта, и его пропустят Серхио Рамос (Реал) и Бенжамен Менди (Манчестер Сити). Зато есть шанс увидеть Александра Зинченко.

Реал – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Иско, 60 – Жезус, 78; Де Брюйне, 83 (пен.)

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Ф. Менди – Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде – Иско (Йович, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 75).

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Б. Менди – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Б. Силва (Стерлинг, 73).

Предупреждения: Вальверде, Модрич – Б. Менди

Удаление: Рамос