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Де Лигт: Каждая команда мечтает выиграть Лигу чемпионов

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Нидерландец отметил, что важно верить в успех.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт оценил возможность победы своей команды в Лиге чемпионов.

“Важно верить в успех. Каждый клуб мечтает выиграть Лигу чемпионов, и именно поэтому есть так команд, демонстрирующих футбол высочайшего класса. Мы делаем все, что в наших силах.

Ювентус - хорошая команда с сильными футболистами, и это надо всем продемонстрировать“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 26 февраля, Ювентус встретится с Лионом в рамках 1/8 Лиги чемпионов. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ювентус, Маттейс де Лигт
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