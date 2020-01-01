Жиру: Наши шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ минимальны

Футболист отметил, что после перерыва Бавария действовала эффективнее.

Нападающий Челси Оливье Жиру прокомментировал поражение от Баварии (0:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Приходится признать, что Бавария была сильнее. В первом тайме шансы были у обеих команд, но после перерыва Бавария действовала эффективнее.

Я не привык сдаваться, но наши шансы на выход в четвертьфинал минимальны. В любо случае, нам уже нечего терять, поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть“ - цитирует француза beIN SPORTS.

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