Сетьен: Ничья с Наполи - это положительный результат для нас

Наставник каталонцев считает, что его команда контролировала большую часть матча.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал ничью с Наполи (1:1) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

“Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие.пуе

В целом ничья с Наполи - это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть поединка, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой.

Соперник хорошо сыграл в свой футбол, они прекрасно оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки“, - цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

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