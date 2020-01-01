Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сетьен: Ничья с Наполи - это положительный результат для нас

Комментариев: 0
Наставник каталонцев считает, что его команда контролировала большую часть матча.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал ничью с Наполи (1:1) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

“Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие.пуе

В целом ничья с Наполи - это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть поединка, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой.

Соперник хорошо сыграл в свой футбол, они прекрасно оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки“, - цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА. 

Смотрите также видео голов и обзор матча Наполи - Барселона.

Поделись:
Теги: футбол, Наполи, Барселона, Лига чемпионов, Кике Сетьен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь