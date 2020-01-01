Гаттузо: Барселона воспользовалась нашей единственной ошибкой

Итальянский специалист остался разочарован результатом поединка.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью с Барселоной (1:1) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

“Соперникам мало что удавалось в атаке, но затем мы допустили эту ошибку, и они забили. Если мы реализуем свои моменты во втором поединке, то можем пройти дальше.

Барселоне было нелегко, потому что мы были очень осторожны. Мы хорошо действовали как команда. Допустили только одну ошибку.

Я разочарован, потому что мы сделали единственную ошибку, и соперники ею максимально воспользовались. Нам было тяжело, но тактически мы действовали почти идеально и могли бы добиться большего.

Наша мечта на Камп Ноу - не прижиматься так сильно к своим воротам. Это еще не конец. Будет тяжело, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше“, - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.

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