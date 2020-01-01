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Флик: Наша цель - выйти в 1/4 Лиги чемпионов

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Немецкий специалист доволен игрой своих подопечных в матче против Челси.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над Челси (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать. Он хорошо пользовался свободными зонами и осложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам. Вся команда сыграла очень сосредоточено, и мы очень этому рады.

Футбол - командная игра. Рад, что забил Левандовски - в его способности забивать в плей-офф не было и нет никаких сомнений.

Что касается наших амбиций, то мы идем к большим целям маленькими шагами. Сейчас мы должны выйти в четвертьфинал, а там посмотрим“, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Бавария.

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Теги: футбол, Бавария, Лига чемпионов, Ханс-Дитер Флик
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