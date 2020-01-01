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Лэмпард: Поражение от Баварии - неприятный урок для нас

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Наставник "синих" отметил, что команда давно не играла на таком высоком уровне.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Баварии (0:3) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Бавария - очень сильная команда. Чтобы избежать проблем, нужно было сыграть идеально. Мы недостаточно уверенно играли с мячом, и это расстраивает.

Мы видели, какой уровень показывает Бавария. Мы должны отдать ей должное. Нет смысла оглядываться назад, нужно принимать реальность.

Мы боремся за попадание в первую четверку в АПЛ и хотим усилиться этим летом. Но для начала отправимся в Мюнхен и постараемся сыграть там достойно.

Это очень неприятный урок для нас. Мы долго не играли на этом уровне. Такова суровая реальность. Нужно сделать из этого выводы.

Игроки должны понять, какой уровень требуется демонстрировать на этой стадии турнира“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Бавария.

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Теги: футбол, Челси, Бавария, Фрэнк Лэмпард, Лига чемпионов
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