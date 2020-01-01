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Месси вышел на пятое место по количеству игр в ЛЧ

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Аргентинец догнал Райана Гиггза.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов Барселона на выезде играет с Наполи.

Аргентинский футболист Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. Для нападающего этот поединок стал 141-м в турнире. Аргентинец по этому показателю сумел догнать бывшего футболиста Манчестер Юнайтед Райана Гиггза, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, футболисты делят пятое место. Впереди дуэта только - Рауль (142 матча), Хави (151 матч), Криштиану Роналду (168 матчей) и Икер Касильяс (177 матчей).

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

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Теги: Лионель Месси, Райан Гиггз, Лига чемпионов, Барселона, Манчестер Юнайтед, футбол
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