Рамос прокомментировал исключение Манчестер Сити из еврокубков

Испанец не хотел бы, чтобы "сливочные" оказались на месте "горожан".

Футболист мадридского Реала Серхио Рамос поделился мнением по поводу двухгодичной дисквалификации Манчестер Сити в еврокубках.

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“Когда приходит понимание, что это твой последний турнир - мотивация зашкаливает. Я очень надеюсь, что Реал никогда не окажемся в такой ситуации, как Манчестер Сити.

Лига чемпионов - особенный турнир. Это соревнование, которое дает возможность показать себя как с хорошей, так и плохой стороны“, - цитирует Рамоса Marca.

Отметим, что “сливочные“ сыграют с Манчестер Сити в 1/8 Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 26 февраля. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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