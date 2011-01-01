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Рамос прокомментировал исключение Манчестер Сити из еврокубков

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Испанец не хотел бы, чтобы "сливочные" оказались на месте "горожан".
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Футболист мадридского Реала Серхио Рамос поделился мнением по поводу двухгодичной дисквалификации Манчестер Сити в еврокубках.

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“Когда приходит понимание, что это твой последний турнир - мотивация зашкаливает. Я очень надеюсь, что Реал никогда не окажемся в такой ситуации, как Манчестер Сити.

Лига чемпионов - особенный турнир. Это соревнование, которое дает возможность показать себя как с хорошей, так и плохой стороны“, - цитирует Рамоса Marca. 

Отметим, что “сливочные“ сыграют с Манчестер Сити в 1/8 Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 26 февраля. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов, футбол, бан, дисквалификация
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