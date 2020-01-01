Лэмпард: Челси - андердог в матче с Баварией, но мы должны это изменить
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.
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“Я понимаю людей, которые называют Челси - андердогом. Бавария очень сильна, но мы, будучи андердогами, можем изменить это.
Я думаю, что разговоры об андердогах - это нормально, если это говорят люди со стороны. Если посмотреть на Баварию, со всеми их талантами, с их медалями, можно сказать, что у нас нет такого опыта.
Если мы и андердоги, тогда мы должны это изменить“, - цитирует Лэмпарда ESPN.
Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени.
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