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Лэмпард: Челси - андердог в матче с Баварией, но мы должны это изменить

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Лондонский клуб намерен навязать борьбу немецкому клубу.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

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“Я понимаю людей, которые называют Челси - андердогом. Бавария очень сильна, но мы, будучи андердогами, можем изменить это.

Я думаю, что разговоры об андердогах - это нормально, если это говорят люди со стороны. Если посмотреть на Баварию, со всеми их талантами, с их медалями, можно сказать, что у нас нет такого опыта.

Если мы и андердоги, тогда мы должны это изменить“, - цитирует Лэмпарда ESPN.

Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Челси - Бавария.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Бавария, Лига чемпионов, футбол
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