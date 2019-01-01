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Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч против Реала

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Украинец отправился с командой в Мадрид.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Сити отправился в гости к мадридском Реалу.

Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола огласил предварительную заявку на матч. Александр Зинченко оказался в списке из 22 футболистов. Свой последний поединок украинец провел в начале февраля в матче с Тоттенхэмом, когда получил красную карточку.

Матч состоится завтра, 26 февраля. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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