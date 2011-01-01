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Марадона: Мое сердце с Наполи в матче с Барселоной

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Легендарный футболист надеется, что неаполитанцы смогут одержать победу.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Экс-футболист Наполи и Барселоны Диего Марадона рассказал, за кого будет болеть в поединке между этими командами в Лиге чемпионов.

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“Мое сердце с Наполи и неаполитанцами. Однозначно, особенно в таком тяжелом матче. Барселона открыла для меня двери в Европу, но моя история написана голубым цветом.

Месси - игрок с огромным талантом, он очень хороший. Я очень надеюсь, что он не сможет сыграть прекрасно против Наполи“, - приводит слова Марадоны Football Italia.

Напомним, матч Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.

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Теги: Диего Марадона, Лига чемпионов, Барселона, Наполи, футбол
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