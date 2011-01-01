Марадона: Мое сердце с Наполи в матче с Барселоной

Легендарный футболист надеется, что неаполитанцы смогут одержать победу.

Экс-футболист Наполи и Барселоны Диего Марадона рассказал, за кого будет болеть в поединке между этими командами в Лиге чемпионов.

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“Мое сердце с Наполи и неаполитанцами. Однозначно, особенно в таком тяжелом матче. Барселона открыла для меня двери в Европу, но моя история написана голубым цветом.

Месси - игрок с огромным талантом, он очень хороший. Я очень надеюсь, что он не сможет сыграть прекрасно против Наполи“, - приводит слова Марадоны Football Italia.

Напомним, матч Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

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