Наполи - Барселона 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Наполи и Барселона обменялись голами в матче 1/8 финала еврокубкового турнира.

Наполи - Барселона: видео голов Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи и Барселона сыграли вничью - 1:1. Поединок состоялся в Неаполе.

Хозяева поля отыли счет в первом тайме благодаря точному удару Дриса Мертенса, однако на 57-й минуте поединка Антуан Гризманн восстановил паритет.

Интрига в этом противостоянии сохраняется и теперь все решится в ответном поединке на Камп Ноу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Барселона:

Наполи – Барселона 1:1

Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Марио Руи - Фабиан Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински – Кальехон (Политан, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье.

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Фирпо – Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг – Видаль, Месси, Гризманн (Фати, 88)

Предупреждения: Мертенс, Руис – Бускетс, Месси, Гризманн, Видаль

Удаление: Видаль, 87