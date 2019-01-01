Наполи и Барселона не сумели выявить победителя в матче Лиги чемпионов

Каталонцы с трудом вырвали ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок между Барселоной и Наполи начался, и продолжался около часа в том ключе, в котором и прогнозировалось. Команда Дженнаро Гаттузо оккупировалась около своих ворот и прекрасно сдерживала натиск Барселоны.

Ни Лео Месси, ни Антуан Гризманн, ни один из четверки полузащитников (Видаль сегодня играл на фланге атаки) не могли прошить оборону соперника.

Зато Наполи ужалил неожиданно и больно. Мертенс получил мяч на линии штрафной после передачи с правого фланга, и как на тренировке пробил в дальний угол. Тер Штеген даже не пытался его достать.

Наполи и Барселона сыграли вничью Getty Images

После этого второй тайм продолжился в старом ключе – Барселона владела мячом, Наполи всей командой защищался, а фанаты свистели.

Старт второй половины оказался поворотным моментом. На секундочку защита Наполи расслабилась и уже Семеду на своем фланге получает мячи видит одного Гризманна перед воротами Оспины. Прострел и точный удар от чемпиона мира – 1:1.

Наполи и Барселона сыграли вничью Getty Images

Наполи после такого удара стал раскрываться. Команда Гаттузо понимала, что лучше бы ей попытаться забить сейчас, чем делать это на Камп Ноу. Начали появляться моменты у обоих ворот, но все же ближе к голу были итальянцы. Милик красиво увидел одинокого Кальехона и отдал ему передачу. Испанец остался один против голкипера, но переиграть Тер Штегена не сумел.

Наполи и Барселона сыграли вничью Getty Images

У Барселоны забить также не получилось. Но и это не самое плохое. По итогам этого матча на Камп Ноу точно не сыграет Бускетс, который перебрал желтых, а также Видаль, который за свой длинный язык был удален с поля в концовке встречи.

Также уже в дополнительное время покинул поле Пике. Судя по всему, травма у него не самая приятная, а потому его появление в ответно матче также под вопросом.

Наполи и Барселона сыграли вничью Getty Images

Наполи – Барселона 1:1

Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Марио Руи - Фабиан Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински – Кальехон (Политан, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье.

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Фирпо – Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг – Видаль, Месси, Гризманн (Фати, 88)

Предупреждения: Мертенс, Руис – Бускетс, Месси, Гризманн, Видаль

Удаление: Видаль, 87