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Челси - Бавария 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Подопечные Флика практически обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира.

Челси - Бавария: видео голов
Челси - Бавария: видео голов
Getty Images

Мюнхенская Бавария разгромила Челси со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме. Вначале за три минуты Серж Гнабри оформил дубль благодаря передачам Роберта Левандовски. А позже сам поляк уже поразил ворота Кабальеро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Бавария:

Челси – Бавария – 0:3
Голы: Гнабри, 51, 54; Левандовски, 76

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта (Педро, 73), Рюдигер, А. Кристинсен, Алонсо – Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Ковачич – Джеймс, Жиру (Абрахам, 61), Маунт.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Алькантара (Горецка, 90), Киммих – Гнабри (Толиссо, 85), Мюллер, Коман (Коутиньо, 66) –  Левандовски.

Предупреждения: Жоржиньо, Алонсо – Алькантара, Коман, Киммих

Удаления: Алонсо

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Теги: Челси, Бавария, Лига Чемпионов, обзор матча, футбол, видео голов
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