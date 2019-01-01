Бавария разгромила Челси на Стэмфорд Бридж

Мюнхенский клуб добыл уверенную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондонский Челси принимал мюнхенскую Баварию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Еще до стартового свистка эксперты сходились в мнении, что именно гости - фаворит этого противостояния.

Этот свой статус Бавария начала доказывать не то, что с первых минут, а даже с первых секунд - еще на 30-й секунде Мюллер легким ударом проверил реакцию 38-летнего кипера “синих“ Кабальеро. В целом весь первый тайм проходил под полным контролем гостей - они уверенно держали у себя мяч, создавали моменты, пробивали по воротам.

Бавария уничтожила Челси Getty Images

Челси, безусловно, держался. Несмотря на то, что подопечные Лэмпарда практически не работали с мячом, они выглядели достойно и казалось, что они смогут как минимум взять в этом матче ничью. Но эти мысли быстро улетучились, как только начался второй тайм.

Возможно, первый тайм изнурил “синих“, но уже на старте второй половины встречи хозяева поля проигрывали со счетом 2:0. Тут стоит отметить невероятную игру пары Гнабри - Левандовски, ведь именно они за 3 минуты сделали два момента. Оба гола себе в актив записал Серж, а Роберт был его ассистентом.

Бавария уничтожила Челси Getty Images

После двух забитых голов Бавария завелась - больше атак, больше активных действий. Но были и недочеты - одна ошибка Киммиха чуть было не привела к голу. Челси пытался огрызаться и хотя бы один мяч отыграть, но ничего не удавалось сделать.

На 66-й минуте встречи Флику пришлось сделать вынужденную замену - Кингсли Коман, который в целом провел хороший матч, схватился за заднее бедро, и попросил помощь врачей. В игру включился Коутиньо, и даже создал пару отличных моментов, однако забить удалось только Роберту Левандовски, который еще раз подтвердил свой бомбардирский статус. Поляк не оставил Кабальеро ни единого шанса, сделав счет на табло 0:3.

Бавария уничтожила Челси Getty Images

Последние минуты встречи Челси вовсе доигрывал вдесятером - Маркос Алонсо сфолил на Роберте Левандовски и получил желтую карточку. Однако на этом для него ситуация не закончилась - он откровенно отмахнулся от Роберта, и после вмешательства VAR арбитр показал футболисту красную карточку. И все это произошло в течение одной минуты.

Бавария уничтожила Челси Getty Images

В итоге, встреча так и завершилась со счетом 3:0 в пользу Баварии, и “синим“ можно спокойно концентрироваться на выступлениях в АПЛ. К тому же, в ответном поединке на Альянц Арене, который состоится 18 марта, не сыграют Жоржиньо и Алонсо.

Челси – Бавария – 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54; Левандовски, 76

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта (Педро, 73), Рюдигер, А. Кристинсен, Алонсо – Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Ковачич – Джеймс, Жиру (Абрахам, 61), Маунт.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Алькантара (Горецка, 90), Киммих – Гнабри (Толиссо, 85), Мюллер, Коман (Коутиньо, 66) – Левандовски.

Предупреждения: Жоржиньо, Алонсо – Алькантара, Коман, Киммих

Удаления: Алонсо