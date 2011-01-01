Агуэро: Мы должны помнить, что МС не играл в ЛЧ до 2011 года
Футболист Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о шансах “горожан“ одержать победу в Лиге чемпионов.
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“Я думаю, что все прошлые розыгрыши ЛЧ были опытом для нас. Мы должны помнить, что Сити не принимал участие в этом турнире до 2011 года.
Сейчас мы являемся одними из претендентов на победу. С каждым годом мы приобретаем все больше опыта и учимся новому.
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Конечно, мне бы хотелось одержать победу в ЛЧ в текущем сезоне. Я считаю, что это возможно, но нам будет очень сложно это сделать“, - приводит слова Агуэро пресс-служба “горожан“.
Отметим, что в 1/8 Манчестер Сити сыграет с мадридским Реалом. Матч состоится завтра, 26 февраля. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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