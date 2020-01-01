Зидан: Матч с Манчестер Сити дает нам шанс заявить о себе

Французский специалист назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча с Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“В футболе главное - результат. Команда практически не изменилась за последние несколько недель. Матч с Ман Сити дает нам шанс заявить о себе. Нет времени жалеть себя. А результаты придут.

Мы должны думать о том, что у нас хорошо получается, а не на одном или двух плохих матчах. Это Реал против Манчестер Сити, а не Зидан против Гвардиолы. Люди хотят увидеть футбольный матч между Реалом и Сити. Это привлекательная игра. Мы понимаем, что это особенная неделя. Футболисты горят желанием играть в таких поединках.

“Гвардиола - лучший тренер в мире? Он показал это в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. Топ-тренеров много, но мне кажется, что он - лучший.

У Манчестер Сити есть много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего“, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч Реал - Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.