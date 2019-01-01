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Гнабри: Я не думаю о том, чтобы как можно ярче проявить себя

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Футболист отметил, что он работает на благо команды.
Серж Гнабри
Серж Гнабри
Getty Images

Полузащитник Баварии Серж Гнабри поделился своими от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

“Не думаю, что тут дело в том, чтобы как можно ярче проявить себя. Я стараюсь на благо команды, но если у меня все получится, то люди меня запомнят“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Челси - Бавария.

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Теги: футбол, Бавария, Челси, Лига чемпионов, Серж Гнабри
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