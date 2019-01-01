Гнабри: Я не думаю о том, чтобы как можно ярче проявить себя
Футболист отметил, что он работает на благо команды.
Полузащитник Баварии Серж Гнабри поделился своими от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.
“Не думаю, что тут дело в том, чтобы как можно ярче проявить себя. Я стараюсь на благо команды, но если у меня все получится, то люди меня запомнят“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.
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