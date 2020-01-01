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Полузащитник Челси: Мы будем готовы доставить Баварии неприятности

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Матео Ковачич считает, что у мюнхенцев будет преимущество.
Матео Ковачич
Матео Ковачич
Getty Images

Полузащитник Челси Матео Ковачич прокомментировал предстоящий матч 1/8 Лиги чемпионов против Баварии.

“Тренер расскажет нам о сильных и слабых сторонах Баварии. В Бундеслиге не такая жесткая конкуренция, как в АПЛ, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности.

Без сомнений, победа над Тоттенхэмом в Премьер-лиге стала для нас поворотным моментом. Мы показали плохой результат против Манчестер Юнайтед, нам нужно было проснуться и хорошо сыграть.

Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятности“, - цитирует Ковачича официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Челси - Бавария.

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Теги: футбол, Челси, Бавария, Лига чемпионов, Матео Ковачич
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