Бензема: Реал обязан выиграть Лигу чемпионов

Футболист ожидает равной борьбы в противостоянии с Манчестер Сити.

Форвард Реала Карим Бензема прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

“Ман Сити - прекрасная команда с отличным тренером. Ожидаю равный матч. Лига чемпионов очень много значит для нас. Дело не в том, что вы не выкладываетесь в других турнирах, но здесь есть что-то особенное.

Цель Реала - попытаться взять трофей. Даже не попытаться, мы обязаны это сделать“, - цитирует француза официальный сайт УЕФА.

Матч Реал - Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.