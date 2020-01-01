Флик: Челси - молодая команда, которая играет очень рискованно

Наставник Баварии признался, что давно хотел провести поединок на Стэмфорд Бридж.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

“Я очень жду этого матча, потому что давно хотел провести поединок на стадионе Стэмфорд Бридж. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с Айнтрахтом в прошлом сезоне. Это будет особенный матч.

Роберт Левандовски? Сейчас он показывает лучший футбол в своей жизни. Он переполнен верой в себя и набрал ход. Надеемся, против Челси он продолжит в том же духе. Роберт - очень важный игрок для нас.

Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Его футболисты быстро контратакуют и всегда нацелены на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома“, - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

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