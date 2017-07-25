Челси – Бавария: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и букмекерская компания FavBet продолжает рубрику "фавориты противостояний".

На этой неделе в бой вступает следующая партия участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Порадуют нас своими выступлениями лондонский Челси и мюнхенская Бавария.

Команда Франка Лампарда подходит к этому поединку не в самой лучшей своей форме, но при этом в отличном настроении. У Челси в последнее время был небольшой спад, во время которго они показывали не лучшие результаты, хотя и соперники в основном были достаточно серьезные (поражение от МЮ, ничьи с Лестером и Арсеналом), но в последнем матче была добыта победа над Тоттенхэмом.

Бавария напротив - побеждает все что видит. После двух поражений кряду на стыке ноября/декабря, команда Ганси Флика выиграл 10 из 11 официальных матчей. Единственными, кто сумел сдержать эту машину, был РБ Лейпциг (0:0).

Последние матчи между командами:

25.07.17. Челси - Бавария 2:3 (ТМ)

30.08.13. Бавария - Челси 2:2 (5:4 по пенальти, Суперкубок УЕФА)

19.05.12. Бавария - Челси 1:1 (3:4 по пенальти, финал ЛЧ)

В этом матче компания FavBet отдает предпочтение Баварии, предлагая на их победу коэффициент 1,83. На победу Челси можно поставить с коэффициентом 4,30, а на ничью - 3,95.

Если вы считаете, что Бавария выиграет уверенно, с разницей в два и больше мячей, то на это событие коэффициент равен 2,94.