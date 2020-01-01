Ключевой защитник Наполи пропустит матч против Барселоны

Калиду Кулибали получил незначительную травму бедра.

Защитник Наполи Калиду Кулибали пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, сенегальский футболист не попал в заявку команды из-за мышечной травмы бедра.

Также поединок против "сине-гранатовых" пропустит нападающий Фернандо Льоренте, который заболел гриппом.

Напомним, матч Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на поединок Наполи - Барселона.