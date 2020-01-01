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Лэмпард: Бавария каждый год претендует на победу в Лиге чемпионов

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Английский специалист отметил игру Роберта Левандовски.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

“Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают футболиста топ-класса. Я смотрел много матчей Баварии, и это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять во всем.

Бавария может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии.

Этот клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации. Я очень уважаю Баварию. Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Челси - Бавария.

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Теги: футбол, Фрэнк Лэмпард, Бавария, Челси, Лига чемпионов
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