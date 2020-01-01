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Де Брюйне: Если мы не победим Реал, то все скажут, что мы неудачники

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Бельгиец отметил, что его команда поедет в Мадрид только ради победы.
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

“Если мы не победим, все скажут, что мы неудачники. Именно так и говорили последние пять лет. Это тот трофей, который мы все еще не выиграли.

Мы всегда хотим выиграть все, но иногда другая команда просто играет лучше, как, например, Ливерпуль в этом сезоне. Это стоит признать.

Мы приедем в Мадрид только для победы. Не стоит заглядывать в будущее и думать, что произойдет“, - приводит слова де Брюйне AS.

Матч Реал - Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Реал, Лига чемпионов
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