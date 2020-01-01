Гаттузо - о поединке с Барселоной: Нам предстоит сыграть матч всей жизни

Наставник Наполи отметил, что его команда должна сыграть идеально, чтобы победить.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящий матч против Барселоны в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Нам необходимо сыграть идеально как в обороне, так и в атаке. Завтра я хочу увидеть команду, которая будет играть с высоко поднятой головой, которая уважает соперника, но выходит на поле биться до последней минуты.

Читай также: Стало известно, кто обслужит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Месси - невероятный футболист, он - пример многих детей по всему миру, и не только детей. Но мы не должны думать только о нем, мы завтра будем играть против Барселоны в целом, а не против одного игрока.

Мои футболисты должны знать, как терпеть и помогать друг другу на поле с первой и до последней минуты. Все понимают, что нам предстоит сыграть матч всей жизни, чтобы добиться поставленных целей“, - приводит слова Гаттузо официальный сайт Наполи.

Напомним, матч Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.