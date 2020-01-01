Мюллер: Челси - не лучшая команда в Европе, нам не нужно ее бояться

Форвард мюнхенского клуба считает, что команде по силам одолеть Челси.

Нападающий Баварии Томас Мюллер прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

"У Челси есть молодые и талантливые игроки, у которых хороший уровень мастерства. Эта команда может доставить хлопот. Нам необходимо хорошо подготовиться и изучить их козыри.

Однако, считаю, что Челси - не лучшая команда в Европе, поэтому нам не нужно ее бояться", - приводит слова Мюллера The Athletic.

Напомним, первый матч между Челси и Баварией состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

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