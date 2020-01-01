Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Мы должны оставаться собой во время дуэли с Реалом

Комментариев: 0
Испанец высказался о предстоящих играх против Реала в плей-офф Лиги чемпионов.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с мадридским Реалом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Понимаю, что нам будет очень сложно противостоять команде с игроками такого высокого уровня. Я даже не знаю, сколько раз они играли в финале Лиги чемпионов и сколько раз выигрывали трофей. У нас, возможно, только Клаудио Браво.

Но мы хотим быть собой. Мы можем выиграть или проиграть, но мы должны оставаться собой на протяжении всех 180 минут дуэли с Реалом.

Это будет настоящее испытание. Мы мечтаем когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов, но для этого нам необходимо играть против команд такого уровня", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, первый матч между Реалом и Манчестер Сити состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 26 февраля. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Реал - Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Реал, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь