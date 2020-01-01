Гвардиола: Мы должны оставаться собой во время дуэли с Реалом

Испанец высказался о предстоящих играх против Реала в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с мадридским Реалом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Понимаю, что нам будет очень сложно противостоять команде с игроками такого высокого уровня. Я даже не знаю, сколько раз они играли в финале Лиги чемпионов и сколько раз выигрывали трофей. У нас, возможно, только Клаудио Браво.

Но мы хотим быть собой. Мы можем выиграть или проиграть, но мы должны оставаться собой на протяжении всех 180 минут дуэли с Реалом.

Это будет настоящее испытание. Мы мечтаем когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов, но для этого нам необходимо играть против команд такого уровня", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, первый матч между Реалом и Манчестер Сити состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 26 февраля. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

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