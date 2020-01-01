Стало известно, кто обслужит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на поединках.

Стали известны судейские назначения на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник, 25 февраля.

На поединке Наполи - Барселона будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

Другой матч, в котором встретятся Челси и Бавария, обслужат французские рефери, а главным судей будет Клеман Тюрпен.

Нашем сайте будут доступны онлайн-трансляции поединка Наполи - Барселона и Челси - Бавария.