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Стало известно, кто обслужит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

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УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на поединках.
Феликс Брых
Феликс Брых
Getty Images

Стали известны судейские назначения на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник, 25 февраля.

На поединке Наполи - Барселона будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

Другой матч, в котором встретятся Челси и Бавария, обслужат французские рефери, а главным судей будет Клеман Тюрпен.

Нашем сайте будут доступны онлайн-трансляции поединка Наполи - Барселона и Челси - Бавария.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Челси, Бавария, Наполи, Барселона
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