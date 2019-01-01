Лион - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лион примет Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.

В среду, 26 февраля, Лион примет Ювентус в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в в пригороде Лиона Десин-Шарпье на стадионе Парк Олимпик Лион (Стад де Люмьер).

Между собой Лион и Ювентус играли пять раз - четыре победы на счету “старой сеньоры“, а один поединок завершился вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают фаворитом гостей поля.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу туринцев с коэффициентом 1.82, в то время как на хозяев поля можно поставить с коэффициентом 4.60. Ничью здесь оценили в 3.70.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу подопечных Сарри здесь оценили в 1.80, а на триумф французского клуба принимают ставки с коэффициентом 4.75. Ничейный результат здесь оценили в 3.50.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Лиона - 4.20, победа Ювентуса - 1.83, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Лион - Ювентус, которая начнется 26 февраля в 22:00 по киевскому времени.