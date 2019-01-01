Реал - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Реал примет Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.

В среду, 26 февраля, Реал примет Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Между собой Реал и Манчестер Сити сыграли шесть матчей - три победы у “сливочных“, одна - у “горожан“, и два поединка завершились вничью. Отметим, что четыре встречи были в рамках Лиги чемпионов (2 ничьи, 2 победы Реала).

Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают шансы на победу команд практически равными. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Реала с коэффициентом 2.60, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 2.55. Ничью здесь оценили в 3.90.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу подопечных Гвардиолы здесь оценили в 2.55, а на триумф “сливочных“ принимают ставки с коэффициентом 2.60. Ничейный результат здесь оценили в 3.70.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Реала - 2.50, победа Манчестер Сити - 2.50, ничья - 3.80.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Реал - Манчестер Сити, которая начнется 26 февраля в 22:00 по киевскому времени.