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Челси - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Челси примет Баварию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.
Челси - Бавария: прогноз букмекеров
Челси - Бавария: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 25 февраля, Челси примет Баварию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Между собой Челси и Бавария играли пять раз, из них трижды - в Лиге чемпионов. Дважды победили “синие“, а три матча остались за мюнхенским клубом. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Баварии с коэффициентом 1.80, в то время как на хозяев поля можно поставить с коэффициентом 4.20. Ничью здесь оценили в 4.10.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу гостей здесь оценили в 1.78, а на триумф “синих“ принимают ставки с коэффициентом 4.20. Ничейный результат здесь оценили в 4.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 4.33, победа Баварии - 1.72, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Челси - Бавария, которая начнется 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Челси, Бавария, ставки на спорт, ставки букмекеров, букмекеры, прогноз букмекеров, футбол, Лига Чемпионов
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