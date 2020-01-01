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Наполи - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Наполи примет Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.
Наполи - Барселона: прогноз букмекеров
Наполи - Барселона: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 25 февраля, Наполи примет Барселону в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Неаполе на стадионе Сан-Паоло.

Между собой Наполи и Барселона играли четыре раза, и все матчи носили товарищеский характер. Барселона одержала 3 победы и потерпела одно поражение. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение каталонскому клубу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 2.17, в то время как на хозяев поля можно поставить с коэффициентом 3.35. Ничью здесь оценили в 3.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу Барселоны здесь оценили в 2.15, а на триумф неаполитанцев принимают ставки с коэффициентом 3.25. Ничейный результат здесь оценили в 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Наполи - 3.10, победа Барселоны - 2.20, ничья - 3.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Наполи - Барселона, которая начнется 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Наполи, Барселона, букмекеры, футбол, Лига Чемпионов, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
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