Стерлинг - о трех победах Реала в ЛЧ: Это точно не удача, а рецепт

У "сливочных" характер победителей.

Футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с Реалом в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

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“Реал - это большой клуб, но это вызов, с которым я уже сталкивался в этом турнире, ведь если ты хочешь выступить успешно, то ты должен играть с сильнейшими соперниками. Я считаю, что нет лучше испытания, чем игра с Реалом.

С Реалом всегда тяжело, и неважно, в хорошей они форме или нет. Просто из-за атмосферы и истории стадиона, на который мы приедем, уже будет сложно.

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На мой взгляд, выиграть Лигу чемпионов так много раз, особенно подряд, очень сложно. Это точно не удача, а рецепт. Некоторые обладают таким характером победителя, и Зидан побеждает несмотря ни на что.

Победная чуйка остается при Зидане. Я не считаю победы везением, это характер победителей“, - цитирует Стерлинга As.

Напомним, что матч Реал Мадрид - Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля. Начала поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее агент Стерлинга рассказал о будущем футболиста в Манчестер Сити.