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Холанд - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Форвард дортмундской Боруссии отличился дублем в матче против ПСЖ.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

УЕФА назвал имя лучшего игрока минувшей игровой недели в Лиге чемпионов.

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Им стал нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, который оформил дубль в поединке против ПСЖ, принеся своей команде победу. Один из голов 19-летнего футболисты получился невероятно красивым.

Ранее сообщалось, что форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд вошел в историю Лиги чемпионов.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, футбол
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