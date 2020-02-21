Холанд - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард дортмундской Боруссии отличился дублем в матче против ПСЖ.

УЕФА назвал имя лучшего игрока минувшей игровой недели в Лиге чемпионов.

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Им стал нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, который оформил дубль в поединке против ПСЖ, принеся своей команде победу. Один из голов 19-летнего футболисты получился невероятно красивым.

🥇 Эрлинг Холанн - Игрок недели в Лиге чемпионов ⚽️⚽️



Это парня уже знают в лицо! 🙌#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander | @ErlingHaaland pic.twitter.com/JoB1Ut4lXG — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 21, 2020

Ранее сообщалось, что форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд вошел в историю Лиги чемпионов.