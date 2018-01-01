Аргентинец удивлен решением УЕФА.

Футболист Барселоны Лионель Месси прокомментировал исключение Манчестер Сити из еврокубков на два года за нарушение финансового фейр-плей.

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“Я был удивлен, когда узнал про это. Никто не думал, что такое может произойти. ПСЖ, например, ранее заплатил штраф. Будет очень странно, если МС не будет играть в Лиге чемпионов, учитывая уровень их футболистов и деньги, которые клуб тратит на выполнения задач.

Если Ман Сити не попадет в Лигу чемпионов, там будет много игроков, которые захотят уйти. Но не исключено, что они примут решение остаться. Два года без Лиги чемпионов - это очень серьезно“, - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Ранее Джеррард поделился мнением по поводу исключения Манчестер Сити из еврокубков.

Отметим, что Гвардиола рассказал о своем будущем в клубе.