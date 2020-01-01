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Кимпембе принес извинения Тухелю за нецензурную брань брата

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Немецкий специалист помирился с игроком.
Преснель Кимпембе
Преснель Кимпембе
Getty Images

Футболист ПСЖ Преснель Кимпембе помирился с главным тренером команды Томасом Тухелем, об этом сообщает RMC.

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По информации источника, француз принес извинения Тухелю за нецензурную брань от брата, которая была сказана адрес тренера после поражения от дортмундской Боруссии (1:2).

Футболист заверил Тухеля, что его брат выступил в качестве обычного болельщика, который разочарованный поражением.

Немецкий специалист успокоил игрока и заявил, что не держит на него зла, ведь у ПСЖ сейчас есть более важные дела, чем выяснение отношений.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Томас Тухель, Преснель Кимпембе, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, футбол
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