Кимпембе принес извинения Тухелю за нецензурную брань брата
Немецкий специалист помирился с игроком.
Футболист ПСЖ Преснель Кимпембе помирился с главным тренером команды Томасом Тухелем, об этом сообщает RMC.
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По информации источника, француз принес извинения Тухелю за нецензурную брань от брата, которая была сказана адрес тренера после поражения от дортмундской Боруссии (1:2).
Футболист заверил Тухеля, что его брат выступил в качестве обычного болельщика, который разочарованный поражением.
Немецкий специалист успокоил игрока и заявил, что не держит на него зла, ведь у ПСЖ сейчас есть более важные дела, чем выяснение отношений.
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