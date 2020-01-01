Селадес: Валенсия не должна совершить чудо, чтобы выигрывать у Аталанты

Специалист верит в успех своей команды.

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес подвел итоги разгромного поражения от Аталанты (1:4) в рамках Лиги чемпионов.

Читай также: Гасперини: Аталанта должна внимательнее играть на последних минутах

“Мы должны принять это поражение, но мы будем готовы к ответному матчу. Считаю, что нам не нужно совершать чудо, чтобы выиграть противостояние.

Мы будем готовиться к ответной игре очень ответственно. Мы сильно играем дома, перед своими болельщиками. Результат не соответствует тому, что было на поле.

Мы создали достаточно много моментов у ворот Аталанты в каждом из таймов. Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча.

Мы позволили им нанести слишком много ударов по воротам, но мы проиграли скорее из-за нашей расточительности, а не из-за подарков, которые мы сделали“, - цитирует Селадеса официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.