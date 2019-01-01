Месси назвал главных соперников в ЛЧ
Футболист Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу самых сильных команд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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“Каждый соперник сложный. Ливерпуль, Ювентус, Париж и Реал - самые сильные на текущий момент.
Я не удивлен тому, что Атлетико выиграл у Ливерпуля. В день, когда была жеребьевка, то мы говорили в раздевалке, что будет очень равная борьба, ведь Атлетико умеет играть в этом турнире. Команда очень сильна в двухматчевых противостояниях.
Симеоне проделал потрясающую работу. Год за годом команда обновляется, игроки приходят и уходят, но клуб продолжает играть с долгосрочной идеей. Футболисты уверены в том, что они делают“, - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей в ЛЧ.
Ранее сообщалось, что клуб из МЛС заинтересован в трансфере Месси.
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