Месси назвал главных соперников в ЛЧ

Аргентинец считает, что нет простых команд.

Футболист Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу самых сильных команд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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“Каждый соперник сложный. Ливерпуль, Ювентус, Париж и Реал - самые сильные на текущий момент.

Я не удивлен тому, что Атлетико выиграл у Ливерпуля. В день, когда была жеребьевка, то мы говорили в раздевалке, что будет очень равная борьба, ведь Атлетико умеет играть в этом турнире. Команда очень сильна в двухматчевых противостояниях.

Симеоне проделал потрясающую работу. Год за годом команда обновляется, игроки приходят и уходят, но клуб продолжает играть с долгосрочной идеей. Футболисты уверены в том, что они делают“, - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей в ЛЧ.

Ранее сообщалось, что клуб из МЛС заинтересован в трансфере Месси.