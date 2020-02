Лидер Тоттенхэма был взбешен после замены в матче с Лейпцигом

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Тоттенхэм дома принимал РБ Лейпциг.

Немецкий клуб одержал минимальную победу - 1:0.

На 64-й минуте матча случился инцидент. Главный тренер “шпор“ Жозе Моуринью принял решение заменить Деле Алли. Вместо него на поле появился Тангай Н’Домбеле.

Однако сразу после замены лидер Тоттенхэма проявил свое несогласие с тем, что он должен быть заменен. Молодой футболист сначала швырнул бутылку, а после сделал точно так и со своими бутсами.

Name a more arrogant player in the Premier League right now than Dele Alli. I’ll wait. pic.twitter.com/ipu0b0btFe