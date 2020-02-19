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Лидер Тоттенхэма был взбешен после замены в матче с Лейпцигом

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Игрок не хотел покидать футбольное поле.
Деле Алли
Деле Алли
Getty Images

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Тоттенхэм дома принимал РБ Лейпциг.

Немецкий клуб одержал минимальную победу - 1:0.

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На 64-й минуте матча случился инцидент. Главный тренер “шпор“ Жозе Моуринью принял решение заменить Деле Алли. Вместо него на поле появился Тангай Н’Домбеле.

Однако сразу после замены лидер Тоттенхэма проявил свое несогласие с тем, что он должен быть заменен. Молодой футболист сначала швырнул бутылку, а после сделал точно так и со своими бутсами.

Главный тренер “шпор“ Жозе Моуринью на пресс-конференции прокомментировал поступок футболиста: “Я думаю, что он был зол на свое выступление, а не на меня. Я думаю, что он знает, почему я решил поменять его. Команда стала лучше играть после замены“.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Деле Алли, Тоттенхэм, Лига чемпионов, футбол, РБ Лейпциг
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