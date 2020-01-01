Гасперини: Аталанта должна внимательнее играть на последних минутах

Итальянский клуб пропустил необязательный гол.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал крупную победу над Валенсией (4:1) в рамках Лиги чемпионов.

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“Аталанта смогла добыть прекрасный результат. Мы хорошо справились, могли забить и больше, но преимущество в три мяча тоже радует. Мы должны внимательнее играть на последних минутах, ведь могли избежать пропущенного мяча.

Я надеюсь, что мы сможем забить на Месталье, ведь я не хочу нервничать. Сейчас очень рано праздновать. Мы проанализируем свои ошибки, чтобы лучше сыграть ответный поединок“, - цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.