Моуринью: Я гарантирую, что Тоттенхэм поедет в Лейпциг показывать максимум

"Шпоры" в очень сложной кадровой ситуации.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью подвел итоги поражения в матче с РБ Лейпцигом (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

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“Мои игроки показали максимум на поле. Тоттенхэм - удивительная команда с потрясающими футболистами. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.

Сейчас еще ничего не решено. Мы не первая команда, которая дома проигрывает 0:1. Были случаи, когда потом проходили дальше, почему бы нам тоже так не сделать?

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Лейпциг имел больше ресурсов. Я же попытался сыграть с Лукасом Моурой и Бергвейном впереди, которые были очень уставшими. Если вы хотите анализировать игру, то взгляните на нашу ситуацию. Мы в очень сложной ситуации. Но я очень горжусь игроками.

Больше всего меня волнует то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с Лейпцигом, то я могу гарантировать, что мы поедем туда, чтобы показать наш максимум“, - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.