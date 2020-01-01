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Аталанта - Валенсия 4:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Клуб из Бергамо уничтожил Валенсию в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Аталанта - Валенсия: видео голов
Аталанта - Валенсия: видео голов
Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта крупно обыграла Валенсию.

Подопечные Гасперини забили четыре гола в ворота соперника, на что “летучие мыши“ сумели ответить лишь единственным точным ударом Черышева.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Валенсия:

Аталанта - Валенсия 4:1
Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Кальдара (Сапата, 75) - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич (Тамезе, 90+2) - Иличич, А. Гомес (Малиновский, 81).

Валенсия: Доменек - Васс, Мангала, Диакаби, Гайя - Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер - М. Гомес (Гамейро, 73), Гедеш (Черышев, 65).

Предупреждение: Хатебур.

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Теги: Аталанта, Валенсия, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, футбол
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